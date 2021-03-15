Значну частину цих коштів направили у місцеві бюджети.

Під час епідемії коронавірусу деякі великі підприємства відмовилися від "податкових канікул" та стали порятунком для економіки. Серед них - й група "Метінвест".

Про це повідомляє "24 канал".

Читайте також"Метінвест" продемонстрував зростання в кризовому 2020-му завдяки масштабним поліпшенням системи оперефективності - гендиректорТак, під час кризового 2020-го "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів 22,1 млрд грн податків і зборів (це приблизно половина податків від того, що збирає держава за місяць з усіх підприємств і компаній).

Зазначається, що рівень сплачених минулого року податків компанією став на 5% вищим від рівня докризового 2019-го. Завдяки таким відрахуванням у 2020-му було виконано дохідну частину бюджету.

Так, значну частину цих коштів направили у місцеві бюджети. Таким чином, у розпал пандемії коронавірусу міста змогли забезпечити лікарні необхідним, виплачувати зарплати комунальникам й вживати протиепідемічних заходів.

Крім того, група "Метінвест" оприлюднила закриту інформацію, якою бізнес не дуже любить ділитися: надала детальний звіт про сплачені податки. Таким чином, компанія подала приклад іншим.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН