Мита вводяться з 5 липня терміном на п’ять років.

Китай запроваджує мита на європейський бренді до 34,9%, водночас звільнивши від мит основних виробників французького коньяку. Про введення з 5 липня мит терміном на п’ять років повідомило Міністерство торгівлі Китаю, пише видання Politico.

Розмір мит становитиме від 27,7% до 34,9%, однак великі виробники бренді – Remy Cointreau, Pernod Ricard та Hennessy (що належить LVMH) – будуть звільнені від них, оскільки зобов’язалися експортувати свою продукцію за ціною, вищою за встановлений мінімум. Середнє мито складе 32,2%, що нижче за попередню ставку у 39%, яка діяла із жовтня минулого року.

"Ці заходи все одно становитимуть суттєву перешкоду для законної торгівлі", - заявили у галузевій асоціації spiritsEUROPE.

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Рішення Китаю було винесене у відповідь на розслідування ЄС щодо субсидій на електромобілі, що призвело до запровадження в жовтні мит до 35% на автомобілі китайського виробництва. Цей крок був спрямований проти французьких брендів люксового коньяку як прояв невдоволення Пекіна підтримкою Францією згаданого розслідування.

Паралельно Пекін і Брюссель ведуть переговори про мінімальні імпортні ціни на електромобілі, однак поки що не досягли домовленості.

США та Китай домовилися про кінець торгової війни

11 червня президент США Дональд Трамп заявив про успішні торговельні перемовини між його країною та Китаєм та досягнення домовленості між країнами щодо умов торгівлі. За словами Трампа, мито на імпортовані до США китайські товари складе 55%, а мито на американські товари, що ввозяться до Китаю - 10%.

Також домовленості передбачають, що Пекін постачатиме до США рідкоземельні мінерали, а США дозволять китайським студентам навчатися у своїх коледжах та університетах.

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