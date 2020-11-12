Серед змін дизайну пляшки - нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак із золотими гранями.

Вітчизняне алкогольне підприємство — ЛГЗ “Рrime” – змінило зовнішній вигляд своєї горілки. Пляшки горілки в оновленому дизайні вже з’явились на полицях магазинів.

Серед змін дизайну пляшки - нова фігурна етикетка та новий іменний ковпак із золотими гранями.

У компанії впевнені, що рестайлінг пляшки горілки РRIME – "це свіжий та стильний погляд на улюблену класику, яка за багато років полюбилася споживачу".

Виробник також розповів, що якість горілки залишилася незмінно високою, адже над її створенням багато років працюють найкращі технологи ЛГЗ PRIME. До того ж при виробництві використовуються тільки спирти високої якості та чиста артезіанська вода зі свердловини глибиною 700 м.

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Автор: УНІАН