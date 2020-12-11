Бізнесмен Олег Бахматюк прокоментував заяву НАБУ щодо відмови в його екстрадиції.

Бізнесмен Олег Бахматюк прокоментував заяву НАБУ щодо відмови в його екстрадиції.

Він заявив, що готовий дати відповіді на всі питання детективів, але за більш ніж як рік слідства НАБУ так і не захотіло його допитати, адже справа розвалюється. Про це повідомляє Dsnews.ua.

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У своїй заяві, розміщеній на офіційному сайті його компанії "Укрлендфармінг", Олег Бахматюк вказує, що закрита справа, яку реанімував для НАБУ колишній заступник генпрокурора Касько, навіть не ознайомившись з її матеріалами, стосується в першу чергу колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука, про що НАБУ ніколи не згадує, тому що він був чиновником МВФ і має на Заході високу репутацію, а також самого бізнесмена, як колишнього акціонера "ВіЕйбі банку". Причому у цій справі НАБУ так і не встановило ні злочинного умислу, ні завданих збитків, і не проводить допитів обвинувачених, адже справа розвалюється.

Із заяви НАБУ слідує, вважає бізнесмен, що головною проблемою для детективів в цій справі є не відсутність доказів, а те, що вони не можуть екстрадувати Бахматюка. "При цьому тільки Бахматюк дуже хоче, щоб НАБУ його допитало. І у мене є пояснення, чому НАБУ цього допиту дуже боїться", — пише бізнесмен. Він нагадав, що не є в міжнародному розшуку, не ховається від слідства, офіційно повідомив НАБУ і інші слідчі органи про своє фактичне місце перебування, а правоохоронні органи Австрії цю інформацію офіційно підтвердили. "Більш того, я все чекаю офіційного візиту детективів НАБУ, готовий і хочу дати відповіді на будь-які їхні питання. І марно чекаю цього вже рік і 2 місяці", — заявляє Бахматюк.

Бізнесмен вважає, що "екстрадиційний" хайп навколо цієї справи роздутий НАБУ саме тому, що немає ніяких реальних результатів розслідування, тому НАБУ і намагається перекласти відповідальність на інші, не повʼязані з розслідуванням, органи і міжнародні правоохоронні структури. "Судячи з їх заяв, "не такими" вони вважають і рішення прокуратури не порушувати міжнародні конвенції. "Не такий" для НАБУ і Інтерпол. Хоча всі ці структури не ухвалюють потрібне НАБУ рішення з однієї причини: оскільки це стосується порушення норм міжнародного співробітництва. І напряму стосується порушення прав людини, що є сферою розгляду ЄСПЛ".

Бахматюк заявив, що надалі очікує візиту детективів НАБУ до офіційно відомого їм місця перебування, де в рамках міжнародного співробітництва згідно з установленими законодавством процедурами готовий дати відповіді на питання НАБУ до нього. "Всі інші "відмазки" обґрунтовано вважатиму окозамилюванням українського суспільства і спробами НАБУ "повісити" провал розслідування на інші, непричетні до цього слідства, українські і міжнародні слідчі органи і правоохоронні структури", — заявляє бізнесмен.

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Автор: УНІАН