Водночас у Єврокомісії відмітили, що ще мають перевірити остаточний текст документу.

У Європейському Союзі привітали Україну із прийняттям закону президента про повернення повноважень НАБУ та САП, який, на їхню думку, вирішує основні проблеми щодо незалежності антикорупційних органів в Україні, які виникли в результаті попереднього голосування. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, переданому УНІАН.

"Сьогоднішнім голосуванням Рада відновила ключові гарантії незалежності антикорупційних органів. На нашу думку, закон вирішує ключові проблеми незалежності НАБУ та САП. Однак нам потрібно буде перевірити остаточний текст", - зазначається у повідомленні.

Водночас у ЄС підкреслили, що "це не кінець процесу", адже майбутній вступ України до ЄС вимагатиме "постійних зусиль" у боротьбі з корупцією та дотриманні верховенства права.

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"Ми очікуємо, що Україна швидко виконає ці зобов'язання та вживе рішучих заходів щодо верховенства права", - додали у Єврокомісії.

Партнери нагадали, що минулого тижня ЄС висловив чітку стурбованість через прийняття попередніх поправок до Кримінально-процесуального кодексу України.

"Ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і готові надати підтримку", - підсумовується у повідомленні.

Скандал довколо НАБУ і САП - головні новини

22 липня Верховна Рада прийняла закон, який окремими положеннями надавав Офісу генпрокурора повноваження стосовно роботи НАБУ і САП. Як відмічали активісти, це фактично ліквідовувало незалежність цих органів.

Рішення викликало бурхливу реакцію суспільства – у низці міст України розпочалися масштабні протести.

Також рішення Ради розкритикували європейські партнери. Єврокомісія висловила занепокоєння, зазначивши, що НАБУ і САП "мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні діяти незалежно для боротьби з корупцією та збереження суспільної довіри".

31 липня Верховна Рада підтримала президентський закон, яким повертаються повноваження НАБУ і САП.

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