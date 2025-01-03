Державна "Укрпошта" під час оплати послуг з доставки посилок додатково стягує 1 гривню як благодійний внесок на потреби ЗСУ до Благодійного фонду "Київська школа економіки". Про це повідомила народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в своєму Telegram.
"Відмовитися від цього неможливо - стягнення внесено у програмне забезпечення "Укрпошти". А засновником цього благодійного фонду є Корпорація "Київська школа економіки" Милованова Тимофія Сергійовича, який одночасно є Головою правління цього благодійного фонду", - зазначила нардеп.
За її словами, "ця схема принесе благодійному фонду Милованова не менше 50 мільйонів гривень в рік", що дорівнює кількості прийнятих посилок "Укрпоштою" у 2023 році.
У свою чергу гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський відповів, що ці кошти зібрані на ЗСУ, бомбосховища, притулки та лікарні ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив:
"АТ "Укрпошта" як компанія з державною участю не має права займатися (згідно зі статутом) благодійною діяльністю. Правильно чи ні, але це так".
Саме тому, за його словами, було обрано формат співпраці з KSE Foundation. У фонд відразу надходять всі кошти, і фонд допомагає в придбанні всього необхідного, бере на себе всі перевірки, адміністрування та аудит.
Він також наголосив, що компанія додала можливість добровільно донатити 1 гривню з кожної посилки.
"Донат добровільний. І так, коли ви відправите 50 мільйонів посилок, ми зберемо 50 мільйонів гривень на ЗСУ", - додав гендиректор "Укрпошти".
"Укрпошта" - останні новини
З 1 січня 2025 року національний поштовий оператор "Укрпошта" ввів нові тарифи на доставку посилок, які будуть залежати не від ваги відправлення, а виключно від об’єму.
У листопаді 2024 року компанія оновила вимоги до пакування посилок. Зокрема вона припинила приймати неналежно запаковані відправлення через запровадження автоматизованих сортувальних ліній.