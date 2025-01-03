У компанії звинувачення заперечують.

Державна "Укрпошта" під час оплати послуг з доставки посилок додатково стягує 1 гривню як благодійний внесок на потреби ЗСУ до Благодійного фонду "Київська школа економіки". Про це повідомила народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в своєму Telegram.

"Відмовитися від цього неможливо - стягнення внесено у програмне забезпечення "Укрпошти". А засновником цього благодійного фонду є Корпорація "Київська школа економіки" Милованова Тимофія Сергійовича, який одночасно є Головою правління цього благодійного фонду", - зазначила нардеп.

За її словами, "ця схема принесе благодійному фонду Милованова не менше 50 мільйонів гривень в рік", що дорівнює кількості прийнятих посилок "Укрпоштою" у 2023 році.

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У свою чергу гендиректор компанії "Укрпошта" Ігор Смілянський відповів, що ці кошти зібрані на ЗСУ, бомбосховища, притулки та лікарні ретельно перевіряються міжнародними аудиторами та правоохоронцями. Він зазначив:

"АТ "Укрпошта" як компанія з державною участю не має права займатися (згідно зі статутом) благодійною діяльністю. Правильно чи ні, але це так".

Саме тому, за його словами, було обрано формат співпраці з KSE Foundation. У фонд відразу надходять всі кошти, і фонд допомагає в придбанні всього необхідного, бере на себе всі перевірки, адміністрування та аудит.

Він також наголосив, що компанія додала можливість добровільно донатити 1 гривню з кожної посилки.

"Донат добровільний. І так, коли ви відправите 50 мільйонів посилок, ми зберемо 50 мільйонів гривень на ЗСУ", - додав гендиректор "Укрпошти".

"Укрпошта" - останні новини

З 1 січня 2025 року національний поштовий оператор "Укрпошта" ввів нові тарифи на доставку посилок, які будуть залежати не від ваги відправлення, а виключно від об’єму.

У листопаді 2024 року компанія оновила вимоги до пакування посилок. Зокрема вона припинила приймати неналежно запаковані відправлення через запровадження автоматизованих сортувальних ліній.

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