Послуга надається фізичним особам безкоштовно.

Національний банк запроваджує онлайн-сервіс з надання інформації з власного Кредитного реєстру, за допомогою якого громадяни зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз – 617 тис. грн).

Як повідомила прес-служба регулятора, послуга надається фізичним особам безкоштовно. У Нацбанку пояснили, як працюватиме нова послуга. Сервіс доступний на сторінці офіційного інтернет-представництва Національного банку України у форматі 24/7.

"Для отримання сервісу користувач має авторизуватися за допомогою системи BankID НБУ, тобто мати рахунок в одному з банків – учасників системи. У відповідь на онлайн-запит користувач отримає актуальну на момент подання запиту інформацію з Кредитного реєстру, зокрема, про суму заборгованості та стан виконання зобов'язань, а також найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf. У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.

Для чого це потрібно? Звіт з Кредитного реєстру НБУ не є офіційним документом, водночас ця інформація дає змогу контролювати свої фінанси та за потреби уточнювати дані, звернувшись до банку-кредитора, наголошує регулятор. Учасники Кредитного реєстру НБУ – банки та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – оновлюють інформацію щомісяця станом на перше число.

Кредити в Україні

Національний банк у 2018 році створив централізований Кредитний реєстр, в якому міститься інформація про кредитні операції позичальників, заборгованість за якими складає понад сто мінімальних заробітних плат перед одним банком.

У травні 2020 року стало відомо про те, що НБУ має намір відкрити віддалений доступ до Кредитного реєстру. Даний проект був опублікований на сайті НБУ та відкритий для обговорення.

Національний банк України планував надати віддалений доступ до свого Кредитним реєстру, що дозволило б заявникам - населенню та юридичним особам зручніше і швидше отримувати відповідну інформацію в умовах карантину.

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