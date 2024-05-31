В відомстві обґрунтували підвищення тарифу на електрику систематичним руйнуванням з боку Росії енергетичної інфраструктури України.

Кабмін на засіданні 31 травня встановив єдину фіксовану ціну для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт на год до 30 квітня 2025 року, повідомив міністр енергетики Герман Глущенко за підсумками засідання.

Зазначається, що протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

При цьому "нічний тариф" (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

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"Підвищення тарифу - це складний, але необхідний крок. Мета - не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси", - зазначив Галущенко.

Міністр також відмітив, що якби Росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, то тарифи поки що залишились би незмінними.

За його словами, в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня - майже 7,5 грн/кВт*год. Але держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

"Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави - адресні субсидії", - додав Галущенко.

У відомстві пояснили, що за середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Підвищення тарифу на електроенергію

24 травня, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що до кінця травня буде ухвалено рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію. За його словами, тарифи тоді мали бути диференційовані і враховували б обсяги споживання електроенергії.

31 травня уряд підняв тариф на електрику для населення на 60%, до 4,32 грн/кВт-год. При цьому диференціації тарифів за обсягом споживання, яка очікувалася раніше - зберегти знижену ціну для тих споживачів, хто використовує не більше 100 кВт на годину, - не буде.

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