Попри масовані російські обстріли, у відділенні продовжували працювати двоє людей.

9 травня "Нова пошта" вимушено закриває останнє відділення №2, яке продовжувало роботу у Костянтинівці Донецької області. Про це повідомляє пресслужба компанії у своєму Telegram-каналі.

У компанії зазначили, що це відділення працювало як пункт незламності: щодня з 11:00 до 15:00 (у час, дозволений комендантськими годинами). У відділені можна було зарядити мобільні телефони, вийти на звʼязок із рідними за допомогою Starlink, погрітися, приготувати їжу та зняти готівку.

Попри масовані російські обстріли, у відділенні продовжували працювати двоє людей.

Відео дня

"Це було можливим завдяки двом нашим відважним колегам — керівниці відділення Катерині (32 роки) і операторці Діані (18). Попри масовані російські обстріли, вони залишалися у райцентрі, адже хотіли допомогти своїм", - йдеться в повідомленні.

Тим часом фахівці "Нової пошти" з відділення №7 очікували у Костянтинівці на можливе відновлення роботи, але, на жаль, безпекова обстановка не дозволила цьому статися. Працівникам подякували за роботу та позицію. У компанії додали, що "Нова пошта" відновить роботу в Костянтинівці, щойно це буде можливо.

"Нова пошта" - останні новини

4 травня, російський ударний дрон влучив у депо "Нової пошти" в Ізюмі, Харківська область. Унаслідок влучання спалахнула пожежа. Депо і відділення пошти було зруйновано.

У квітні повідомлялося, що "Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку відправлень. Так, люди будуть сплачувати вартість посилки, розраховану не за обʼємною вагою, а за фактичною.

Вас також можуть зацікавити новини: