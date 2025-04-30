Вартість відправлення посилок відрізнятиметься, залежно від країни призначення.

"Нова пошта" оновила тарифи на міжнародну доставку відправлень. Тепер люди будуть сплачувати вартість посилки, розраховану не за обʼємною вагою, а за фактичною.

"Приміром, якщо плануєте надіслати капелюх, який важить 250 грамів, то заплатите лише за цю вагу, а не за розміри. Також ми запровадили зручну градацію тарифів для дрібних вантажів не у межах вагових категорій (до 2 кг чи до 10 кг), а за фактичною вагою — різна ціна за 0,1 кг, 0,25 кг, 0,5 кг тощо", – пояснили у "Новій пошті".

Вартість відправлення посилок за кордон відрізнятиметься, залежно від конкретної країни. До прикладу, для Польщі діятимуть такі тарифи:

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посилки вагою до 0,1 кг – 330 грн,

до 0,25 кг – 350 грн,

до 0,5 кг – 370 грн,

до 1 кг – 400 грн.

Кожен наступний кілограм буде коштувати 20 гривень.

Для відправлень до таких країн, як Чехія, Литва, Німеччина, Словаччина, встановлені такі тарифи:

до 0,1 кг – 480 грн,

до 0,25 кг – 500 грн,

до 0,5 кг – 520 грн,

до 1 кг – 550 грн, а кожен наступний кілограм – 45 грн.

Вартість відправлень до Італії, Латвії, Франції та Великої Британії будуть розраховуватися так:

посилки до 0,1 кг – 880 грн,

до 0,25 кг – 900 грн,

до 0,5 кг – 920 грн,

до 1 кг – 950 грн, а кожен наступний кілограм – 45 грн.

За посилки до Іспанії доведеться викласти стільки:

до 0,1 кг – 1 050 грн,

до 0,25 кг – 1 070 грн,

до 0,5 кг – 1 100 грн,

до 1 кг – 11 50 грн.

Водночас за кожен наступний кілограм доведеться додатково сплатити 45 грн.

Посилки до Сполучених Штатів Америки будуть оцінюватися так (з вартістю доставки за адресою):

вага до 0,1 кг – 350 грн,

до 0,25 кг – 450 грн,

до 0,5 кг – 600 грн,

до 1 кг – 900 грн.

При цьому кожен наступний кілограм буде коштувати додатково 280 грн.

За посилки до Канади доведеться сплачувати такі суми (з вартістю доставки за адресою):

посилки вагою до 0,1 кг – 450 грн,

до 0,25 кг – 500 грн,

до 0,5 кг – 700 грн,

до 1 кг – 1 000 грн. Кожен наступний кілограм – +280 грн.

Поштовий оператор зазначає, що для посилок довжиною до 120 см та сумою сторін до 150 см вартість відправлення буде визначатися за фактичною вагою. Якщо ці габарити будуть більшими, сума розраховуватиметься за більшим значенням фактичної чи об'ємної ваги.

З вартістю відправки посилок до інших країн можна ознайомитися за посиланням.

Міжнародні посилки: це варто знати

25 березня Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого міжнародні посилки, вміст яких не відповідає заявленим у документах даним, зможуть конфіскувати.

Причиною для вилучення посилки можуть бути невідповідність ціни, найменування або кількості товарів з даними, які вказані в документах. Це стосується також самого факту наявності товару.

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