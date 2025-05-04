Унаслідок атаки російських дронів у депо та відділенні пошти спалахнула пожежа.

У неділю, 4 травня, російський ударний дрон влучив у депо "Нової пошти" в Ізюмі, Харківська область. Про це повідомили у пресслужбі пошти в Telegram.

Унаслідок влучання спалахнула пожежа. Депо і відділення пошти зруйновано. Інформація про постраждалих не надходила.

"В момент удару депо і відділення не працювали. Сума збитків встановлюється", - повідомили в пошті.

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Клієнтів попередили, що протягом дня можливі затримки доставки як у самому Ізюмі, так і в найближчих населених пунктах.

"Ми зв'яжемося з клієнтами, чиї посилки були знищені, і компенсуємо їхню вартість", - підсумували в "Новій пошті".

Атака РФ на Україну 4 травня

Як писав УНІАН, у ніч на 4 травня росіяни масовано атакували Україну за допомогою дронів. Під удар потрапили Київ і прифронтовий Оріхів у Запорізькій області.

У Києві внаслідок атаки безпілотників постраждали 11 осіб, серед яких було двоє дітей. У трьох районах української столиці зафіксовано руйнування і займання.

У ЗМІ показали наслідки нальоту "шахедів" на Київ. На Оболоні пошкоджено машини і ТРЦ Dream Town, а також багатоповерхівку.

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