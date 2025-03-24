Компанія також планує до кінця року відкрити мінівідділення в Амстердамі, Гаазі та Роттердамі.

"Нова пошта" відкрила власне стаціонарне відділення у Нідерландах у місті Утрехт. Термін доставки з України до Нідерландів - від 6 днів. Як повідомляє пресслужба компанії, у новому відділенні в Утрехті клієнти можуть відправляти та отримувати документи й посилки вагою до 100 кг.

Відділення розташоване за адресою: Overvliet 2, і працює з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 20:00, а в суботу - з 09:00 до 18:00.

Вартість доставки з України в Нідерланди залежить від ваги посилки:

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до 100 г - 880 грн;

до 250 г - 900 грн;

до 500 г - 920 грн;

до 1 кг - 950 грн;

за кожен наступний кілограм після 1 кг - +55 грн;

якщо посилка важить більше 30 кг, то за кожен кілограм - 100 грн.

Також клієнти "Нової пошти" можуть викликати кур'єра для забору вже оплаченого та запакованого відправлення з будь-якої адреси в Нідерландах.

Зазначається, що кожна посилка застрахована за рахунок компанії. У разі пошкодження або втрати "Нова пошта" гарантує повне відшкодування оціночної вартості відправлення.

"Окрім швидкої адресної доставки, ми відкрили відділення в Утрехті. Ми бачимо великий інтерес до послуг "Нової пошти" з боку місцевих жителів, тому плануємо подальше розширення - відкриття мінівідділень у найбільших містах країни: Амстердамі, Гаазі, Роттердамі вже цього року", - розповів СEO Nova Post в Нідерландах Антон Черниш.

"Нова пошта" у Європі: що відомо

У жовтні 2024 року "Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів. Компанія тоді запустила послуги швидкої адресної доставки. Таким чином клієнти отримали можливість замовити доставку з України або послуги кур'єра для відправки на будь-яку адресу в Нідерландах.

З січня 2025 року клієнти "Нової пошти" у британському місті Манчестер можуть відправляти та отримувати посилки, документи і вантажі до 100 кг. Це третє відділення Nova Post у Сполученому Королівстві. Два перші працюють у Лондоні.

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