Зростаючі показники фондового ринку ще не свідчать, що економіка в хорошому стані.

За перші півроку другого президентства Дональда Трампа фондовий ринок зріс. При цьому звичайні американці не відчувають особливого оптимізму.

Видання Axios пише, що поки інвестори розраховують на відновлення після введення мит, громадськість стурбована економічними проблемами, як-от інфляція, що нагадує про те, що фондовий ринок - це не вся економіка.

Попри коливання у квітні, спричинені повідомленням про запровадження мит, індекс S&P 500 з початку року зріс на 7%, перевищивши історичний середній показник.

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Тим часом, згідно з опитуванням CBS News/YouGov, 70% респондентів вважають, що адміністрація Трампа не приділяє достатньої уваги зниженню цін. На думку 61% опитаних, адміністрація приділяє занадто багато уваги тарифній політиці, а 60% заявили, що проти мит.

"Економіка загалом сповільнюється, і ринки капіталу спокійно ставляться до ідеї уповільнення", - повідомив директор з інвестицій U.S. Bank Asset Management Ерік Фрідман.

За його словами, ринки прогнозують "відскік" після того, як дискусії про мита залишаться в минулому, а це означає, що інвестори не надто занепокоєні короткостроковим ослабленням.

"Серед споживачів спостерігається велика розбіжність", - сказав Фрідман.

За його словами, високі ціни на акції стимулюють витрати споживачів з вищим доходом, що відомо як ефект багатства. Якщо зростання витрат відбувається переважно за рахунок людей з вищим доходом, то це може затуманити загальну картину.

Таким чином, якщо акції зростають, то це не обов'язково означає, що інвестори вважають, що економіка у відмінному стані. Зазвичай це означає, що вони вважають, що базові активи мають коштувати більше.

Мита Трампа для Росії - реакція інвесторів

Президент США Дональд Трамп заявив, що Москва має припинити війну в Україні впродовж 50 днів або Вашингтон введе 100% "вторинне" мито проти всіх країн, які з нею торгуватимуть.

У свою чергу інвестори не вірять, що Трамп піде на такий крок. Метання президента США між протилежними заявами знищує довіру до його політики.

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