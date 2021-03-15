Профільні фахівці сподіваються, що втілення амбітних планів виведе шахтарський Донбас на новий рівень інноваційного розвитку і в цілому покращить вугільну промисловість країни.

Обсяги видобутку вугілля на шахтах «Покровської вугільної групи», після того як її активи придбала Група компаній «Метінвест», планують збільшити до 8 мільйонів тонн на рік. Наразі тут за одну зміну у середньому добувають близько 600 тонн коксового вугілля, а за рік обсяги сягають понад 6 мільйонів тонн.

Як зазначає 24 канал, досягти такого результату планують за рахунок будівництва 12-го блоку підприємства, який є новою шахтою з власною інфраструктурою та технологічними циклами. Запуск блоку має створити 3 тисячі нових робочих місць та збільшити обсяги видобутку коксівного вугілля.

«Інвестор і ми – будівельники – дивимося в майбутнє. У шахти амбітний проект давати 8 млн тонн на рік. І саме тому ми починаємо будувати 12 блок. Там буде 2 найглибших стовбури в Європі по 1 400 метрів. Я впевнений, що ми теж освоїмо цю справу, наші люди на це налаштовані», – зауважив директор з капітального будівництва ПАТ «Шахтоуправління Покровське» Віктор Левіт.

При цьому як на самому підприємстві, так і в «Метінвесті» переконані, що проблем зі збутом вугілля не буде.

«Метінвест» – це великий стабільний покупець коксового вугілля та великий стабільний споживач цього продукту. Відповідно, і шахтоуправління, і шахта будуть завантажені на свої максимальні можливості. Тобто вони зможуть стабільно працювати. Вони зможуть фінансово забезпечувати як свою роботу, високі зарплати своїх працівників, так і сплачувати податки на території своєї присутності. Це та ситуація, коли виграють обидві сторони», – сказав генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

«Розвиток підприємства безпосередньо залежить від того, як купується вугілля. Якщо брати компанію «Метінвест», то це гарантія того, що здобуте нами вугілля буде потрібне металургам. І в складі компанії «Метінвест» завжди знайдеться гарантований покупець. А це значить стабільність і розвиток для нашого підприємства», – додав шахтар ПАТ «Шахтоуправління Покровське» Антон Заярний.

До того ж шахтоуправління є містоутворюючим підприємством, яке наповнює грошима половину міського бюджету. За словами мера Покровська Руслан Требушкіна, стабільне наповнення компанією «Метінвест» Покровського місцевого бюджету впродовж 5 років дозволить вирішити багато питань, які ставлять жителі перед владою міста.

Водночас профільні фахівці сподіваються, що втілення амбітних планів виведе шахтарський Донбас на новий рівень інноваційного розвитку і в цілому покращить вугільну промисловість країни.

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Автор: УНІАН