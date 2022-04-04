Співробітників відправили у безстрокові відпустки.

Найбільше хімічне підприємство України – Одеський припортовий завод (ОПЗ) – через війну потрапив під консервацію.

Про це заявив Володимир Новацький – мер міста Южне, в якому розташоване підприємство.

Він підкреслив, що в ситуації, що склалася, функціонування підприємства неможливе. Майже всі працівники відправлені в безстрокові відпустки.

На території залишаються тільки співробітники, що забезпечують охорону заводу і певні системи інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, Одеський припортовий завод розташований в м. Южне Одеській області. На підприємстві є запаси аміаку, витік якого може призвести до масштабної техногенної катастрофи.

ОПЗ був монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку. Під час епідемії коронавірусу виробляв медичний кисень для медичних установ.

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