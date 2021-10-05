Кожен четвертий неповнолітній втратив гроші після переходу за шкідливими посиланнями на сайт-підробку відомого бренду.

Місце проживання значно впливає на тип шахрайства: дві третини жителів селищ міського типу і сіл стикаються зі спробами продати їм неіснуючий товар за передоплатою, а ось жителі міст в 1,5 раза частіше отримують фішингові посилання.

Такі дані наводить аналітична служба OLX за результатами опитування 25 тис.користувачів Інтернету.

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"Українців в онлайні обманюють багатьма методами: пенсіонерів, наприклад, втричі частіше за інших — за допомогою SMS про виграш у лотерею. А кожного четвертого підлітка - після відкриття шкідливого посилання. Жителі сіл частіше натрапляють на продаж неіснуючого товару за передоплатою, а кияни — на фішингові атаки. стать, до речі, практично не впливає на ймовірність зустріти шахрая в інтернеті", - йдеться в дослідженні.

У селах загалом менше знайомих з базовими правилами кібербезпеки. Якщо понад 42% городян не ведуть спілкування за межами платформи, де укладають угоду, і не відкривають посилання від незнайомих людей, то серед жителів сіл - це тільки 33% опитаних.

Разом з тим жителі столиці найбільше страждають від фішингу (36% від усіх видів онлайн-шахрайств в Києві), а ось в Дніпрі, Одесі, Харкові та Львові половина випадків пов'язана з передоплатою неіснуючого товару.

Найбільш відповідально до звернень в кіберполіцію ставляться у Львівській області - кожен 8-й обдурений подасть заяву, а найменш - в Одеській, тут звернеться тільки кожен 14-й.

Серед усіх вікових категорій 80% випадків онлайн-шахрайств відбуваються в месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp). Однак пенсіонерам втричі частіше надсилають шахрайські SMS і в сім разів — повідомлення про "виграш в лотерею", "нові умови тарифу" або "правила карантину". Разом з тим 57% українців у віці від 46 до 65 років зіткнулися з шахраями, які просили зробити передоплату за неіснуючий товар.

"Молодь у віці 18-25 років у кожному третьому випадку стикається з фішингом, а кожен четвертий неповнолітній втратив гроші після переходу за шкідливими посиланнями на сайт-підробку відомого бренду. Це пов'язано з тим, що молодь більше старшого покоління проводить час в мережі, але так само слабо знайома з базовими правилами кібербезпеки — в школах цьому не вчать досі. Українці у віці 65 років і старше вдвічі частіше, ніж молодь, ведуться на схему з підставним кур'єром і в півтора раза частіше за інших стикаються з шахрайствами з використанням фейкових скріншотів про оплату", — зазначає керівник відділу бізнес-аналітики OLX Україна Віктор Нобіуз.

Шахраї та клон BankID НБУ:

У серпні 2021 року було виявлено ряд шахрайських сайтів, які намагалися видати себе за систему BankID НБУ.

Автор: Катерина Жирій