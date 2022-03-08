Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

КМУ розширює програму евакуації підприємств із зони бойових дій на захід України.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав Голова Фінансового комітету Данило Гетманцев.

Підприємствам будуть створені належні умови для роботи на новому місці та можливості працевлаштування людей.

Якщо ви є власником чи менеджером підприємства і бажаєте перевести повністю або частково виробничі потужності та своїх людей - звертайтесь за посиланням.

Крім того, Данило Гетманцев зазначив, що наразі банківська система працює стабільно, а отже, якщо вам відмовляють у безготівковому розрахунку, це протизаконно. Про факти порушення порядку проведення розрахунків можна повідомити: @pos_terminals_bot.

Станом на сьогонішній день відпрацьовано вже більше 70 звернень споживачів до суб‘єктів господарювання. Найбільше звернень від громадян у Харківській та Донецькій областях.

"Звісно, ми розуміємо всі обставини, але просимо всіх виконувати закон від дотримання якого залежить життя людини" - пише Данило Гетманцев.