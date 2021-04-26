Стартова ціна заводу становить 21,17 млн грн.

Фонд державного майна втретє виставив на приватизаційний аукціон місце здійснення діяльності (МЗД) у Полтавській області, після того, як попередні два покупці не сплатили лот.

Про це повідомила прес-служба Фонду.

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Згідно з повідомленням, новий аукціон відбудеться 21 травня 2021 року.

Стартова ціна активу становить 21,17 млн грн, а прийом заявок на участь у торгах триватиме до 20 травня 2021 року.

Вишняківський спиртзавод

Вишняківський спиртзавод розташований в селі Вишняки Хорольського району Полтавської області, був заснований ще в 1776 році та модернізований у 2015 році.

Підприємство володіє будівлями та спорудами загальною площею 9357,8 кв. м, серед яких: виробничі корпуси, матеріальні склади, адмінбудівлі, цехи, майстерні тощо.

Що цьому передувало

18 грудня 2020 року Фонд держмайна провів перший аукціон з продажу Вишняківського заводу, який не завершився. Переможець торгів (ТОВ "Ресурспромзахід"), який запропонував за спиртзавод рекордні 234 млн грн, не сплатив угоду.

5 березня 2021 року Вишняківський спиртзавод був проданий на повторному аукціоні у два рази дешевше – 101 млн грн, але покупець (ТОВ "Спірит етил") також не сплатив угоду.

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Автор: Ганна Нагорна