У Португалії почали роботу над спеціальною платформою, яка дозволить клієнтам не відчувати будь-яких незручностей при здійсненні криптовалютних платежів.

Португальський постачальник електроенергії компанія Luzboa, слідуючи останнім світовим тенденціям, незабаром почне збувати свою продукцію за криптовалюту.

Про це повідомляє Expresso.pt.

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Як пояснив президент компанії Педро Мораїс Лейтау, новий спосіб оплати за електрику буде ретельно протестований, і в разі позитивного результату почне використовуватися на постійній основі.

Розрахунки в цифровій валюті орієнтовані на клієнтів, які довіряють криптовалюті та розглядають її в якості повноцінного засобу оплати. У компанії почали роботу над спеціальною платформою, яка дозволить клієнтам не відчувати будь-яких незручностей при здійсненні криптовалютних платежів.

У Luzboa заявили, що вкладатися в біткоїн фірма не збирається, а всі платежі в криптовалюті для зниження ризиків будуть відразу ж переводитися в євро. На поточний момент Luzboa обслуговує понад 5 тис. клієнтів. Майже 2 тис. з них платять за постачання електроенергії за ставками спотового ринку.

"Ми знаємо про волатильність криптовалют, але готові піти назустріч побажанням клієнтів, допускаючи деякі ризики. Криптовалютами цікавиться нове покоління і ми готові дати їм можливість використовувати нові способи та засоби оплати", — заявив Лейтау.

Що таке біткоїн

Біткоїн (Bitcoin) - електронна валюта, концепт якої був озвучений Сатосі Накамото 2008 року і представлений ним у 2009 році, базується на самоопублікованому документі Накамото.

Спочатку ця криптовалюта коштувала всього кілька центів і практично не привертала до себе уваги громадськості. Тільки у 2013 році курс біткоїн вперше подолав позначку в 1000 доларів.

Знаковим для цієї криптовалюта став 2017 рік, на початку якого один біткоїн коштував тисячу доларів. Потім він почав перетинати тисячні позначки мало не щомісяця, впевнено наближаючись до 20 тисяч.

Як змінювався курс криптовалюти

У лютому 2020 року на тлі падіння світових фондових ринків біткоїн впевнено зростав. 9 лютого ціна криптовалюти перетнула позначку в $10 тисяч вперше з жовтня 2019-го.

Ціна криптовалюти 13 березня 2020 року впала на 32% до $3915, що було найнижчим показником з березня 2019 року.

11 травня 2020 року відбувся "халвінг" біткоїна (BTC). Основне завдання цього механізму, закладеного в протокол роботи мережі блокчейна понад десять років тому - контролювати емісію криптовалюти та стримувати її інфляцію.

Американські фондові індекси Dow Jones Industrial Average, Nasdaq і S&P 500 обвалилися на 9,5 відсотка за підсумками торгів 12 березня. Це стало рекордним падінням з 19 жовтня 1987 року, відомого як "чорний понеділок".

Станом на 28 липня 2020 року з початку карантину біткоїн подорожчав в три рази.

Станом на 21 жовтня 2020 року курс біткоїн, який обвалився на початку вересня, досяг 12,291 долар за монету.

22 жовтня 2020 року вартість біткоїна піднялася до річного максимуму.

4 листопада 2020 року, в день президентських виборів у США курс біткоїн піднявся вище $14 тисяч.

18 листопада 2020 року вартість біткоїна вперше з грудня 2017 року перевищила $18 тисяч.

16 грудня біткоїн встановив відразу три рекорди.

30 грудня 2020 року курс біткоїн піднявся до $29 тисяч.

Станом на 8 січня 2021 року вартість біткоїн перевищила $40 тисяч.

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Автор: УНІАН