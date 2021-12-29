Найбільший бурштин у світі важить понад 9 кілограмів.

У Рівненській області виявлено найбільший в Україні камінь бурштину.

Камінь важить понад 5 кг і входить до десятки найбільших "бурштинових" каменів світу. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Рівненської облдержадміністрації Віталій Коваль.

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Знахідку було зроблено в Рівненській області на родовищі Володимирець-Східний.

Такі екземпляри дуже рідкісні.

Найбільший бурштин у світі важить понад 9 кілограмів і зберігається в музеї природознавства в Берліні.

До цієї знахідки найбільшим бурштином в Україні вважалися зразки бурштину масою 1 930 г і 1 040 г.

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24 листопада 2021 року на Волині знайшли бурштин, який важив майже два кілограми.