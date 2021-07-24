10 жителів Волинської та Рівненської областей налагодили схему переробки та збуту бурштину до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення бурштину через кордон, вилучили близько 300 кг "сонячного" каменю.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби, 23 липня правоохоронці провели 16 обшуків за місцями проживання та у транспортних засобах осіб, причетних до обробки та збуту бурштину. У Ковелі та Луцьку ліквідовано три підпільні цехи для обробки каменю.

Вилучено близько 300 кг обробленого та необробленого бурштину різної фракції, готові вироби з каменю, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, окрім цього, пістолет та грошові кошти.

Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каменю сягає близько 1 млн грн, наголосили у ДПСУ.

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"Створив злочинну групу та налагодив незаконну схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей бурштину-сирцю 34-річний житель Ковеля. Він забезпечував фінансування злочинної діяльності, проводив збір та виплату грошових коштів, а також визначав розмір винагороди кожному учаснику групи. Окрім організатора, до незаконної діяльності причетні ще дев’ятеро осіб. Всі вони жителі Волинської та Рівненської областей", - мовиться у дописі.

Зловмисники купували камінь та здійснювали його переробку в обладнаних цехах. Готові вироби поза митним контролем вони переправляли до Республіки Польща, звідти до Об’єднаних Арабських Еміратів, де його й збували.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом, фігуранти самостійно перевозили до України.

Усім учасникам злочинної групи оголосять про підозру за ч. 2 ст. 240-1 Кримінального кодексу ("незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину").

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Автор: Таня Поляковська