З лютого по травень розмір середньої зарплати в країні залишався незмінним і складав 20 тис. гривень.

У минулому місяці ключові показники на ринку праці зросли, подекуди навіть наперекір звичайним сезонним тенденціям. Про це у своєму дослідженні повідомляє портал Work.ua.

Експерти з’ясували, що у липні відбулося зростання середньої заробітної плати, а також кількості вакансій. Загалом у минулому місяці роботодавці розмістили більш ніж 111 тис. вакансій. Це майже на 1% більше, ніж було у червні.

На найвищі середні зарплати (не враховуючи керівних посад, сфери IT і фахівців до Сил оборони) могли розраховувати керамісти (48 750 грн), ендодонтисти (45 000 грн), медіапродюсери (42 500 грн) та рихтувальники (41 250 грн).

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Окрім цих категорій, найбільші середні зарплати пропонувались таким категоріям як арматурники, зубні техніки та рієлтори (40 тис. грн), а також автоелектрики, автослюсарі, бетоняри, бізнес-аналітики, виконроби, висотники та дизайнери меблів (35 тис. грн).

За даними ресурсу, з лютого по травень розмір середньої зарплати в країні залишався незмінним і складав 20 тис. гривень. У червні ситуація дещо змінилася: аналітики зафіксували приріст 2,5%, до 20 500 грн. У липні показники також дещо збільшились – до 21 тис. грн.

Найбільше зростання спостерігалось в управлінні персоналом, сфері краси, фітнесу та спорту, топменеджменті, бухгалтерії і аудиті, а також ЗМІ, видавництві і поліграфії.

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У липні повідомлялось, що у минулому році кількість сезонних робітників у сільському господарстві зменшилась на 20-30% у порівнянні з попередніми роками. Великий вплив на це спричинила мобілізація та еміграція населення.

А ще раніше, у березні, стало відомо, що кількість нових вакансій в країні перевищила довоєнні показники. Експерти вважають це свідченням того, що бізнесу вдалося значною мірою адаптуватися до умов війни.

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