У 2023 році кількість сезонних робітників у сільському господарстві знизилася на 20-30% порівняно з попередніми роками.

Сезонна робота в Україні охоплює багато галузей та є актуальною для різних категорій населення, однак ринок праці в Україні зазнає значних змін під впливом мобілізації та еміграції.

Згідно з переданим УНІАН дослідженням платформи OLX, мобілізація та еміграція значно вплинули на ринок сезонної праці в Україні, спричинивши дефіцит робочої сили. З початку повномасштабної війни багато працездатних громадян або мобілізували, або виїхали за кордон у пошуках безпечних умов.

"Згідно з даними Євростату, станом на 30 квітня 2024 року близько 4,2 мільйона українців перебували під тимчасовим захистом в країнах ЄС. Це суттєво зменшило кількість доступних працівників, особливо в сільському господарстві та будівництві, що призвело до підвищення заробітної плати для залучення робочої сили", – зазначила керівниця напрямку "OLX Робота" Марія Абдулліна. Відео дня

Зазначається, що за даними Державної служби статистики, у 2023 році кількість сезонних робітників у сільському господарстві знизилася на 20-30% порівняно з попередніми роками. Це змусило аграрні підприємства підвищити заробітну плату. Згідно з інформацією OLX Робота, у червні 2024 року заробітна плата для працівників аграрного сектору зросла на 46,15%, порівняно з 2023 роком (13 000 грн) і становить 19 000 грн на місяць без проживання, і 27 500 грн з проживанням, що є зростанням на 37,5%, порівняно з 2023 роком (20 000 грн).

В будівельній сфері ситуація ще більш критична. Брак робочої сили став одним з ТОП-3 факторів, що стримують будівельну діяльність в Україні. Заробітна плата в цій галузі також збільшується для залучення працівників. За даними OLX Робота, у червні 2024 року заробітна плата для працівників будівельної сфери зросла на 54.4% порівняно з 2023 роком (17 500 грн) і становить 27 028 грн на місяць без проживання, і 30 000 грн з проживанням, що на 46.34% більше, ніж у 2023 році (20 500 грн за місяць).

Різниця в оплаті праці в Україні та Польщі

Згідно з дослідженням, у порівнянні з Україною в Польщі рівень оплати праці для сезонних робітників вищий. Це одна з причин, чому багато українців обирають працювати за кордоном.

Наприклад, медіанна зарплатня в аграрній сфері становить 52 250 гривень (5 150 злотих), у будівництві – 62 000 гривень (6 000 злотих). Але варто зазначити, що в Польщі мінімальна заробітна плата з 1 липня 2024 року становить 43 800 гривень (4 242 злотих) до оподаткування.

Що стосується попиту на сезонну роботу в Україні, станом на червень 2024 року, найпопулярніші категорії сезонної роботи з проживанням включали:

будівництво / облицювальні роботи (216 оголошень, медіанна заробітна плата – 30 000 грн);

сільське і лісове господарство / агробізнес (143 оголошення, медіанна заробітна плата – 27 500 грн);

виробництво / робітничі спеціальності (161 оголошення, медіанна заробітна плата – 23 875 грн);

готельно-ресторанний бізнес / туризм (95 оголошень, медіанна заробітна плата – 20 500 грн);

робота за кордоном (77 оголошень, медіанна заробітна плата – 55 000 грн).

Категорії сезонної роботи без проживання включали:

будівництво / облицювальні роботи (250 оголошень, медіанна заробітна плата – 27 028 грн);

сільське і лісове господарство / агробізнес (53 оголошення, медіанна заробітна плата – 19 000 грн);

виробництво / робітничі спеціальності (171 оголошення, медіанна заробітна плата – 17 500 грн);

готельно-ресторанний бізнес / туризм (59 оголошень, медіанна заробітна плата – 14 213 грн);

робота за кордоном (7 оголошень, медіанна заробітна плата – 52 500 грн).

Аналітики зазначили, що більшість підкатегорій мають найбільшу кількість пропозицій роботи у сфері будівництва. Наприклад, людям зі статусом УБД готові платити медіанну заробітну плату 26 250 грн, що на 54% більше, ніж людям молодше 18 років, яким пропонують 17 000 грн. Для людей старше 45 років у сфері будівництва є 257 оголошень із медіанною заробітною платою 22 500 грн, що на 32% більше, ніж для людей з інвалідністю, яким пропонують 15 025 грн.

Людям в декретній відпустці пропонують 19 500 грн, що на 18% більше, ніж пенсіонерам, яким пропонують 18 250 грн у сфері виробництва та робітничих спеціальностей. Для студентів, серед яких найбільша кількість оголошень (317), медіанна заробітна плата становить 16 500 грн, що на 10% менше, ніж людям в декретній відпустці.

Дефіцит трудових ресурсів – останні новини

Як писав УНІАН, у Польщі спостерігається дефіцит кадрів у багатьох секторах економіки. Однією з причин є те, що українці, які зазвичай приїжджають в Польщу з метою заробітку, зараз вибирають західні країни Європи через вищі зарплати. Крім того, українські чоловіки не можуть виїжджати за кордон на роботу.

У статті The Washington Post зазначалося, що підприємства в Україні відчайдушно намагаються заповнити численні вакансії, які залишили мобілізовані чоловіки. Через посилення мобілізації бізнес очікує, що працівників буде ще важче знайти, що ще більше обтяжить понівечену економіку України.

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