Росія вдарила по одному з найбільших в Україні складів з ліками

Знищена продукція таких західних виробників, як Pfizer, Novartis, Roche, Teva та AstraZeneca.

Російські окупанти в четвер, 3 вересня, уразили один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів в Україні – логістичний комплекс ТОВ "ХФК "Біокон" в Бориспільському районі Київської області, повідомляє Forbes Ukraine.

Загальна площа складського комплексу "Біокон" становить близько 30 000 кв. м. Комплекс знаходиться неподалік від міжнародного аеропорту Бориспіль та основних автомобільних шляхів.

ТОВ "ХФК "Біокон" входить до групи компаній "Біокон" і спеціалізується на фармацевтичній логістиці та складському господарстві. Компанія надає міжнародним фармацевтичним компаніям та їхнім українським представникам складські приміщення для ліків та послуги зі зберігання фармацевтичної продукції.

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За даними видання "Економічна правда", на складі знищено значний запас продукції західних виробників ліків в Україні. Мова про Pfizer, Novartis, Roche, Teva, AstraZeneca та інших. Втрати внаслідок атаки можуть сягати мільярдів гривень.

Удари Росії по складах в Україні – останні новини

В ніч на 31 серпня російські окупанти нанесли новий удар по складам двох великих торговельних мереж в Київській області.

У ніч проти 2 вересня російський удар знищив новий центральний склад мережі виномаркетів OKWINE та дистриб’ютора Wine Hunters. Це вже не перша втрата мережі.

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