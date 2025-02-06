Золото - безпечний актив.

Росіяни скуповують рекордні обсяги золота. В умовах санкцій купівля цього металу стає привабливою альтернативою традиційним інвестиціям.

Видання Business Insider пише, що торік російські споживачі придбали 75,6 метричних тонн дорогоцінного металу, що на 6% більше, ніж 2023 року, і на 62% більше, ніж 2021 року, якраз перед початком війни в Україні.

Росіяни накопичують золото, яке інвестори часто розглядають як безпечний актив, оскільки зростаюча інфляція і жорсткі санкції знижують вартість рубля як усередині країни, так і за кордоном.

Відео дня

Російське статистичне агентство заявило, що рівень інфляції в країні 2024 року становив 9,5%, що є найвищим показником із повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року, а останні дані свідчать про те, що ціни продовжували зростати в перші тижні 2025 року.

Західні санкції щодо Росії зробили купівлю золота привабливою альтернативою традиційним інвестиціям, оскільки курс рубля впав до історичних мінімумів. Обмеження на транскордонні платежі також ускладнили для російських громадян диверсифікацію інвестицій за межами країни.

Російський уряд, ймовірно, радий тому, що його споживачі купують рекордні обсяги золота, оскільки він має мало можливостей позбутися більш ніж 300 метричних тонн, які щорічно видобуває.

Крім того, обсяги купівлі золота російським центробанком знизилися. До повномасштабної війни проти України регулятор був найбільшим у світі покупцем золота.

Покупки російських споживачів поки що працюють на їхню користь. Ціна на золото підскочила на 28% у 2024 році і вже зросла на 10% у 2025 році. У середу ціна на золото зросла майже на 1%, досягнувши рекордної позначки у 2 902 долари за унцію.

Ціни на золото - останні новини

21 січня світові ціни на золото зросли до більш ніж двомісячного максимуму на тлі ослаблення долара США, а також на тлі невизначеності щодо торговельної політики нового американського президента Дональда Трампа, яку підтримали покупки дорогоцінного металу.

Спотове золото подорожчало на 0,4% до 2 719,52 долара за унцію, досягнувши найвищого рівня з 6 листопада і наблизившись до історичного максимуму в 2 790,15 долара, встановленого в жовтні.

Вас також можуть зацікавити новини: