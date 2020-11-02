Курс євро подолав рубіж у 94 рублі, долар рухається до 81.

Російська нацвалюта в ході торгів на Московській біржі істотно слабшає до долара та євро.

Так, станом на 11: 17 мск курс американської валюти розрахунками «на завтра» злетів на 1,22 рубля до 80,75 рубля, курс євро — на 1,31 рубля до 93,9350 рубля (раніше в ході сесії підіймався до 94,02 рубля). Про це свідчать дані біржа.

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Як констатує голова правління КПК «Обновление» Михайло Дорофєєв, «Попри помірний негатив ззовні, російські індекси з початку сесії несуть значні втрати». Про це повідомляє "Росбалт».

"Основна причина осідання - новий обвал на ринку нафти, де котирування відкрили торги понеділка різким гепом донизу, потягнувши за собою рубль. Наша валюта опустилася до березневих мінімумів в парі з доларом, а в парі з євро оновила майже шестирічні мінімуми, підкоряючись сигналам з ринку "чорного золота", — зазначив експерт.

Зі свого боку, експерт з фінансів CEX.IO Broker Олександр Янюк зберігає "негативний прогноз по рублю, оскільки різке зростання захворюваності COVID-19 в Росії в будь-якому випадку призведе до обмежувальних заходів, які незалежно від своєї жорсткості негативно позначаться на економічних перспективах країни".

За інформацією Нацбанку України станом на 2 листопада 2020 року курс російського рубля щодо гривні склав 3,6017, в той час, як 30 жовтня курс становив 3,5783.

Попереднє падіння

26 серпня 2020 року на тлі протестів у Білорусі почався одночасний обвал білоруської та російської валюти. Курс рубля продовжив обвал щодо долара і євро, дійшовши до мінімальних значень.

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Автор: УНІАН