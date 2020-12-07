Група продовжує будувати екологічний і соціально відповідальний бізнес.

"Метінвест" опублікував звіт про сталий розвиток за 2019 рік. Згідно з документом, минулого року група продовжила впроваджувати найкращі практики управління персоналом і стандарти охорони праці та промислової безпеки, створювати стійку інфраструктуру в містах присутності.

Про це повідомляє UaProm, посилаючись на інформацію прес-служби "Метінвесту".

Як пояснили у прес-службі "Метінвесту", агентство Sustainalytics високо оцінило Корпоративне управління і стандарти бізнес-етики групи при проведенні комплексної оцінки ефективності діяльності в галузі екології, соціальної політики та корпоративного управління (ESG).

Крім того, продовжили у прес-службі, агентство відзначило успіхи "Метінвесту" у сфері управління людським капіталом, охорони праці та промислової безпеки, а також у взаємодії з місцевими спільнотами.

"У рейтингу ESG "Метінвест" посів 9-е місце серед 140 світових металургійних компаній на момент проведення оцінки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2019-му "Метінвест" інвестував $102 млн в ініціативи з охорони праці. Так, минулого року "Метінвест" досяг найнижчого показника частоти травматизму в історії групи (LTIFR – 0,790).

Крім того, група першою серед українських компаній отримала престижний міжнародний сертифікат у сфері охорони праці та здоров'я Vision Zero ("Нульовий травматизм").

Згідно зі звітом, у 2019 році "Метінвест" вклав у навчання і розвиток співробітників близько $6 млн. Група продовжила впроваджувати інструменти електронного навчання.

Читайте такожНавчають міських управлінців: проект "Метінвесту" переміг у конкурсі Глобального Договору ООНТакож група розширила співпрацю з профільними університетами та надала програму стажування на своїх підприємствах майже 3 тис. студентів.

Зазначається, що у 2019 році "Метінвест" продовжив співпрацю з фондами розвитку Маріуполя, Кривого Рогу та Запоріжжя. Група інвестувала понад $11 млн в проекти соціального партнерства для поліпшення якості життя місцевих жителів і підвищення привабливості міст, в яких розташовані її підприємства в Україні та за кордоном.

Підтримує група й економіку країни та міст присутності: у 2019 році вона перерахувала в держ- і місцеві бюджети $741 млн податків.

Також "Метінвест" допомагає боротися з пандемією коронавірусу: група направила вже близько $5 млн на ці цілі, закупивши медикаменти та обладнання для українських медиків, встановивши кисневі пости в лікарнях Маріуполя і профінансувавши доставку гуманітарної допомоги для України з Китаю.

"Цей звіт демонструє наше прагнення стати ще більш відкритими й прозорими, і продовжувати будувати екологічний і соціально відповідальний бізнес", - заявив генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

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Автор: УНІАН