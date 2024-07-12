Режим британських санкцій складний і драконівський, при цьому постраждалим надається мало інформації про те, чому вони стали об'єктом санкцій або як можна зняти обмеження.

Велика Британія, як і інші партнери України, запровадила низку санкцій як проти російських компаній, так і щодо окремих росіян. Експерти вважають нинішню схему обмежень драконівською через відсутність чітких параметрів її застосування та неможливість зняти санкції.

Видання The Times пише, що після виходу з ЄС Великій Британії знадобився новий режим для реалізації будь-яких санкцій ООН. Британський закон про санкції набагато складніший, ніж у ЄС.

"Схема драконівська, і так і повинно бути", - каже Алун Мілфорд, партнер юридичної фірми Kingsley Napley і колишній головний юрисконсульт Управління по боротьбі з серйозними шахрайствами. "Список осіб, занесених до переліку, величезний - жоден з них не повинен бути засуджений за злочин або перебувати під кримінальним переслідуванням як умова для занесення до переліку".

Відео дня

При цьому він додав, що правила чітко дають зрозуміти, що визначення тих, кого вважають такими, що підтримують Росію, є широким, а стандарт для включення до переліку низький. Людина може оскаржити рішення про внесення до списку, спочатку звернувшись до міністра, який його ухвалив, а потім до Високого суду.

"Я не знаю жодного випадку успішного оскарження в суді, тому що дискреція, яку мають міністри, дуже широка", - розповів Мілберн.

Проблема санкцій

За словами Гая Мартіна, консультанта компанії Carter-Ruck, санкції покликані змусити еліту режиму, включно з впливовими бізнесменами, офіцерами армії та високопоставленими урядовими чиновниками, змінити керівництво, не завдаючи шкоди населенню. У теорії санкції мають бути "тимчасовими адміністративними заходами, що не мають кримінального або карального характеру", каже Мартін.

Але на практиці, додає він, вони можуть діяти впродовж багатьох років і чинити такий самий практичний вплив на тих, проти кого спрямовані санкції, як і каральні заходи, не забезпечуючи їм такого самого рівня належної правової процедури та судового захисту, який надається суб'єктам кримінального процесу.

"Особа, яка потрапила під санкції, може опинитися в кафкіанській ситуації, коли раптово і без будь-якого попереднього повідомлення до неї застосовують драконівські заходи, але водночас їй не надають практично жодної інформації щодо підстав для занесення до списку або про докази, якими обґрунтовують такі дії", - каже Мартін.

За його словами, людині, яка потрапила під санкції, важко знайти адвоката, ознайомитися з доказами, і вона може зіткнутися з "тривалою нелегкою боротьбою", щоб оскаржити накладені на неї обмеження. Система, що дозволяє особам, які перебувають під санкціями, отримати юридичне представництво, повільна і громіздка, додає він. На отримання ліцензії, що дозволяє оплачувати юридичні послуги, у відділі фінансових санкцій Казначейства йде до двох років, що створює "серйозні труднощі".

За словами Майкла О'Кейна, партнера юридичної фірми Peters & Peters, Казначейство занадто повільно опрацьовує інші запити на отримання ліцензій, що дає змогу приватним особам чинити дії, які в іншому разі порушили б санкційні заборони.

"Це зачіпає не тільки осіб, які перебувають під санкціями, а й тих, хто намагається припинити комерційні відносини з організаціями та особами, які перебувають під санкціями, що підриває мету санкцій", - додає він.

О'Кейн критикує переслідування людей, які позбулися російських активів, пішли з посад, покинули Росію або критикували війну.

"З більш ніж 2000 осіб, внесених до списку, четверо були виключені з нього без пояснення причин, а це означає, що ніхто не може знати, як поводитися", - каже він.

Чи досягають санкції своїх цілей

Незважаючи на те, що санкції впливають на осіб, проти яких вони спрямовані, досягнення ними своїх цілей викликає сумніви. У правилах, що регулюють режим російських санкцій, ідеться про те, що їхня мета - "спонукати Росію припинити дії, які дестабілізують Україну, підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету чи незалежності України", а також "сприяти виплаті Росією компенсації за шкоду, втрати чи пошкодження, яких зазнала Україна" внаслідок вторгнення у 2022 році.

"Якщо мета санкцій - зупинити вторгнення Росії в Україну, припинити війну або вплинути на російську військову машину, то можна сумніватися, що вони мали той ефект, на який розраховували міністри", - каже Мілфорд.

Санкції проти Росії - останні новини

2 березня стало відомо, що парламент Великої Британії проводить розслідування, присвячене питанню ефективності британських санкцій щодо Росії.

Комітет казначейства розгляне роботу управління зі здійснення фінансових санкцій, а також спробує оцінити можливість конфіскації заморожених російських активів.

Вас також можуть зацікавити новини: