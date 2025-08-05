За даними журналістів, стимулом для блоку стало таємне постачання РФ двигунів для дронів.

Європейський Союз готується до запровадження санкцій проти Китаю за його підтримку Росії у війні проти України, повідомляє Politico з посиланням на європейського дипломата, який попросив про анонімність.

Видання зазначає, що цей крок - наслідок липневої публікації Reuters про те, що китайські двигуни для дронів таємно постачалися до Росії через підставні компанії під маркою "промислових холодильних установок", задля обходу обмежень країн Заходу.

Журналісти зазначають, що 15 країн-членів ЄС висловили Пекіну своє занепокоєння з приводу цих поставок, але Китай або заперечував свою причетність до постачань, або відмовлявся відповідати. Однак, співрозмовник Politico не вірить представникам Піднебесної.

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"Звіт є точним і показує, що Китай посилює свою роль (у російсько-українській війні, - УНІАН) як кількісно, так і якісно. Справедливо сказати, що без підтримки Китаю війна зараз виглядала б зовсім інакше", - зазначив дипломат.

За словами дипломата, Євросоюз знав про передачу китайських дронів Росії ще до появи повідомлень у ЗМІ.

"Після серпня ми будемо наполягати на санкціях… Ми хочемо діалогу, але також і дій", — сказав дипломат, додавши, що блок не повинен недоцінювати власний економічний вплив.

Про які обмеження ідеться співрозмовник журналістів не поінформував.

Відносини Китаю та ЄС

Європейський Союз покарав два китайські банки за допомогу в обході обмежень блоку стосовно РФ та допомогу російським військовим в рамках 18-го пакету антиросійських санкцій. Однак Євросоюз начебто погодився виключити їх з "чорного списку", якщо через півроку вони доведуть, що "припинили надавати підтримку російським військовим".

Офіційний Пекін висловив обурення обмеженнями ЄС стосовно китайських банків. Міністр торгівлі Китаю Ван Вентао "висловив серйозне невдоволення" у зв'язку з санкціями єврокомісару з торгівлі Марошу Шефчовичу.

Окрім китайських банків, Євросоюз взявся за популярну платформу Temu. Їй загрожує штраф у розмірі до 6% від обороту через "високий ризик для споживачів у ЄС зіткнутися з нелегальними товарами на платформі".

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