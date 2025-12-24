Значною мірою це буде залежати від рішучості європейців.

На сьогодні Україна не бачить підготовки США до зняття санкцій з Росії, але ситуація може змінитися. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами, коментуючи потенційну мирну угоду.

"‎Ми не бачимо зняття санкцій в цій угоді між Україною та Америкою, але ми розуміємо, що Америка буде йти після закінчення війни на послідовне зняття санкцій", – повідомив голова держави.

‎За словами Зеленського, зняття санкцій значною мірою буде залежати від рішучості європейців.

"Американські санкції – це американські санкції. Є і європейські санкції. Є санкції інших держав світу. Це багатостороння історія про санкції, і буде доволі дивно, якщо хтось буде обіцяти щось за інших", – вважає президент.

Одна з проблем в питанні зняття санкцій - позиція самого Кремля, яку не можна вважати ані послідовною, ані передбачуваною.

"Ми поки не розуміємо, наскільки серйозно росіяни ставляться до того чи іншого документу, загалом до закінчення війни. Ми бачимо щоденне продовження ударів. І у нас є досвід багатьох років до цього вторгнення, коли росіяни не дотримувались зобовʼязань", – додав Зеленський.

Мирний план для України - останні новини

Нещодавно стали відомі 20 пунктів мирного плану, який Україна розробила спільно зі Сполученими Штатами. В ньому зокрема містяться гарантії безпеки для України та норми щодо чисельності ЗСУ у мирний час.

Окремо обговорюється можливе членство нашої країни у Євросоюзі, а також отримання нею короткострокового привілейованого доступу до європейського ринку. Повідомляється також, що після укладення угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ Німеччини повідомили, що Україна може піти на територіальні поступки під час переговорів з РФ.

