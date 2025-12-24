24 грудня РФ має надати свою реакцію щодо пунктів мирного плану.

Стали відомі 20 пунктів мирного плану, який Україна розробила спільно зі США. Про них повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Він наголосив, що йдеться про базовий документ про закінчення війни. За його словами, РФ має дати реакцію щодо цього плану вже 24 грудня під час зустрічі з американською стороною.

Також він зазначив, що Україна готова до зустрічі з США на рівні лідерів для вирішення сенситивних питань. Зокрема, це стосується питань територій.

Наразі мирний план, опрацьований США та Україною, має такий вигляд:

Пункт 1

Суверенітет України буде перепідтверджено.

"Ми констатуємо, що Україна – це суверенна держава, і всі підписанти угоди своїми підписами це підтверджують", – зазначив Зеленський.

Пункт 2

"Цей документ являє собою повну та беззаперечну угоду про ненапад між Росією та Україною. Зазначається, що для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення та усування конфліктів. Технічні групи узгодять всі деталі", – сказав президент.

Пункт 3

Україна отримає "міцні" гарантії безпеки.

Пункт 4

Чисельність ЗСУ лишатиметься на рівні 800 тис. у мирний час.

Пункт 5

США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які відзеркалюватимуть статтю 5.

За словами президента, цей пункт має такі складові:

якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Росії;

якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки наберуть чинності;

двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою.

Пункт 6

Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах про ратифікацію, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі.

Пункт 7

Україна стане членом Євросоюзу у певний конкретно визначений час, а також Україна отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

За словами президента, наразі йдеться про двосторонню розмову США та України в цьому питанні, без підтвердження Європи. Водночас президент наголосив, що Україна хоче отримати конкретну дату вступу в ЄС, оскільки це є однією з гарантій безпеки для Києва.

Пункт 8

В цьому пункті йдеться про міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер.

Пункт 9

За словами президента, в ньому йдеться про створення фондів для відновлення України. Він зазначив, що наразі Україна має на меті залучити 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору, щоб допомогти Україні повністю реалізувати свій потенціал.

Пункт 10

Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

Пункт 11

Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пункт 12

Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ.

За словами президента, це пропозиція США. Оскільки РФ вважає, що ЗАЕС буде експлуатуватися ними. Україна ж пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна пропорційно – 50/50%. Згідно з українською позицією, 50% виробленої електроенергії дається Україні, а щодо решти США самостійно визначатиме її розподіл.

Водночас США, за словами президента України, пропонують розподіляти потужності ЗАЕС між Києвом, Москвою та Вашингтоном у пропорціях по 33% кожній зі сторін.

Пункт 13

Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Пункт 14

За словами президента, він стосується питання територій і є найскладнішим у всьому плані. Відповідно до нього, в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення.

Він зазначив, що для цього питання має зібратися робоча група, яка визначить переміщення сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

"Ми знаходимося в ситуації, коли росіяни хочуть наш вихід із Донецької області, а американці пробують знайти шлях, щоб це був "не вихід" – тому що ми проти виходу – вони хочуть знайти в цьому демілітаризовану зону або вільну економічну зону, тобто такий формат, який може забезпечити погляди обох сторін", – зазначив Зеленський.

Він пояснив, що в разі провалу першого варіанту плану на умовах закінчення війни за лінією боєзіткнення, є ще два варіанти. Перший – продовження бойових дій. А другий включає в себе те, що РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, та Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Натомість на території Донеччини та Луганщини, а також на території Енергодару потенційно може бути творено "вільну економічну зону".

За словами президента, питання територій і вільних економічних зон він хотів би залишити для вирішення на рівні лідерів.

Пункт 15

Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16

Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Пункт 17

Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Він зокрема працюватиме над поверненням усіх військовополонених, що залишилися, включаючи засуджених російською системою з 2014 року за принципом всіх на всіх;. А також повернення цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в'язнів. Крім того, будуть вжиті заходи для вирішення проблем і страждань жертв конфлікту.

Пункт 18

Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. За словами Зеленського, йдеться саме про вибори Президента України.

Пункт 19

Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, США будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції.

Пункт 20

Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

За словами президента, Україна має винести цю угоду на ратифікацію. Зокрема ця процедура може бути проведена через парламент та/або всеукраїнський референдум. Угода набуде чинності після виконання обома сторонами своїх зобовʼязань у випадку, якщо згідно з цією угодою, такі зобов'язання мають бути виконані завчасно.

Мирні переговори: інші важливі новини

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив, що Україна може піти на територіальні поступки під час переговорів з РФ. Він зазначив, що це можливо лише у випадку надійних гарантій безпеки від США та Європи.

Тим часом у Росії заявили про "мінімальне просування" у переговорах із США. Водночас ЗМІ зазначили, що йдеться про "зняття подразників", але ці питання не стосуються війни в Україні.

