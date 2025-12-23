Україна може погодитися на поступки в рамках мирної угоди лише у тому разі, якщо матиме надійні гарантії безпеки від західних союзників.

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. Він наголосив на важливості надійних гарантій безпеки для України, насамперед від США, передає Німецька хвиля.

"Це означає зобов'язання та справжню готовність з боку тих, хто дає обіцянки, підтримати Україну, якщо вона знову буде атакована Росією", - сказав він.

На думку німецького міністра, Україна може піти на поступки, зокрема територіальні, лише якщо вони супроводжуватимуться надійними гарантіями безпеки від США та Європи.

Що це будуть за гарантії, Вадефуль зазначив, що це питання обговорюватиметься детальніше, коли буде припинення вогню в Україні і коли стане помітно, що РФ справді готова серйозно думати про мир.

Він зазначив, що хоча РФ демонструє готовність до переговорів, але це не те саме, що справжня готовність до миру:

"Ми цього досі не бачили".

Гарантії безпеки для України

18 грудня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна продовжує роботу над гарантіями безпеки від США. Також він назвав ключові гарантії безпеки для України.

А 22 грудня видання Politico написало, що гарантії безпеки від США - це єдиний життєздатний шлях до миру для України і Європа тут нічи мне може допомогти. Адже європейські союзники Києва навіть не можуть розгорнути багатонаціональні сили без матеріально-технічної підтримки США.

