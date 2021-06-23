Найбільший попит на сезонних працівників у курортних містах та на фермерських господарствах.

Роботодавці активно пропонують українцям сезонний заробіток. Місцеві підприємці шукають працівників на літній період. Найбільший попит - в курортних містах, а також на фермерських господарствах.

На курортах найбільш потрібні вантажники, кухарі, офіціанти, баристи, прибиральники, водії та різноробочі. Зарплати коливаються від 15 до 25 тис. грн на місяць.

Читайте такожНімеччина продовжила термін в'їзду сезонних працівниківУ сільськогосподарській сфері шукають підсобних працівників, людей для збирання ягід, овочів та фруктів, механізаторів і слюсарів. Тут заробітна плата коливається від 7 до 20 тис. грн, передає ТСН.

Київ – абсолютний лідер серед міст України за кількістю вакансій. Майже чверть усіх пропозицій роботи припадає на столицю. За даними кадровиків, Київ, як і вся Україна, найбільше потребує фахівців серед молодшого і середнього медичного персоналу. До топ-5 співробітників, яких шукають роботодавці у столиці увійшли – IT-спеціалісти, експерти в рекламі та піарі, фахівці з продажу, менеджери банківської сфери та бухгалтери.

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Автор: Ірина Погоріла