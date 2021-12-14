Відповідний законопроект вже зареєстрований на сайті парламенту.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував дозволити примусово вилучати земельні ділянки у власників у разі необхідності їх використання для будівництва автомобільних шляхів загального користування державного значення та інших пов'язаних з ними об'єктів дорожньої інфраструктури.

Відповідний законопроект № 6422, ініціатором якого є глава уряду, вже зареєстрований на сайті парламенту.

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Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, він вносить зміни до Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших розташованих на них об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності", відповідно до яких скорочуються терміни прийняття та оформлення рішень про викуп земельної ділянки, інших розміщених на ньому об'єктів нерухомого майна, для потреб дорожнього господарства.

"Зміни також вносяться до Кодексу адміністративного судочинства України: Кодекс доповнюється новою статтею, згідно з якою за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються адміністративні справи у суперечках про примусове відчуження зазначених вище об'єктів для будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, естакад та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, у тому числі на умовах концесії або інших формах здійснення державно-приватного партнерства", - йдеться в пояснювальній записці.

Свою ініціативу глава уряду пояснює тим, що чинний механізм примусового відчуження зазначених об'єктів є занадто тривалим і, як наслідок, недостатньо дієвим в умовах нагальної необхідності будівництва нових автомобільних доріг.

Шмигаль звертає увагу, що державою в особі органів місцевого самоврядування або виконавчої влади, наділених відповідними повноваженнями, ініціюватиметься примусове відчуження земельної ділянки, інших розміщених на ній об'єктів нерухомого майна "лише у разі, коли будівництво, капітальний ремонт, реконструкція об'єктів, під розміщення яких відчужується відповідне майно, неможливе без припинення права власності на таке майно попереднього власника".

"Порядок та умови прийняття рішення про викуп земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, які на ньому розміщені, для суспільних потреб врегульовано статтею 10 Закону "Про відчуження земельних ділянок, інших розміщених на них об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності", - йдеться в пояснювальній записці.

Будівництво доріг:

У березні 2020 року була розпочата програма "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського. В її рамках в країні відновлюють дороги, а також об'єкти соціальної інфраструктури.

Автор: Дмитро Шварц