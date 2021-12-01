42 млрд грн будуть спрямовані на розвиток мережі автодоріг держзначення.

Кабінет Міністрів України в доопрацьованому до другого читання законопроекті про державний бюджет на 2022 рік збільшив фінансування Державного дорожнього фонду на 4,2 млрд грн – до 86 млрд грн.

Про це йдеться в матеріалах, опублікованих на сайті Верховної Ради.

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"Відповідно до уточнених прогнозних на 2022 рік показників окремих доходів спецфонду держбюджету, які є джерелами формування Державного дорожнього фонду, видатки фонду збільшено на 4,168 млрд грн", – зазначено в пояснювальній записці.

Кошти будуть спрямовані на розвиток мережі автодоріг держзначення (42 млрд грн), субвенцію місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг місцевого значення та комунальної власності (24,6 млрд грн), виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під держгарантії на розвиток автодоріг (15,8 млрд грн), фінансування безпеки дорожнього руху (2,4 млрд грн).

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету були передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України збільшив дохідну та видаткову частини державного бюджету на 2022 рік в редакції законопроекту №6000 до другого читання на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) і 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) відповідно.

Автор: Богдан Слуцький