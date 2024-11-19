Зазначається, що чоловіків з українським громадянством у Польщі працює більше, ніж жінок.

Кількість українців, які працюють у Польщі, тільки збільшується. Наприкінці вересня громадян України нарахували майже 780 тисяч, а на початку року їх було на 25 тисяч менше.

Видання wpros пише, що у вересні в Польщі було застраховано 1 177 452 іноземці, з яких понад три чверті - громадяни України. При цьому вказано, що на кінець вересня цього року застрахованими значилися 779,3 тисячі українців.

Зазначається, що на початку року громадян України було 755 тисяч осіб, а 2022 року - 746 тисяч. До повномасштабної війни в Польщі працювало трохи більше ніж пів мільйона українців. Найбільше українських громадян працює в Мазовецькому воєводстві - 188,1 тисячі.

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Із майже 780 тисяч українців, які працюють у Польщі, 406,5 тисячі - чоловіки та 372,7 - жінки. Найчастіше в Польщі працюють люди віком 30-44 роки.

Українці в Польщі - останні новини

Польща одна з країн, яка першою простягнула Україні руку допомоги, прийнявши українців, які втекли від війни. У свою чергу, багато українців не залишилися в боргу, компенсуючи отриману допомогу податками.

У 2023 році громадяни України відкрили в Польщі понад 30 тисяч нових компаній. Водночас польські ЗМІ повідомили про зниження кількості робітників з України - люди шукають кращі умови праці в інших країнах ЄС.

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