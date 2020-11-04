За його словами, суд задовольнив клопотання про проведення 26 листопада онлайн відеотрансляції судового засідання в мережі Інтернет.

Шевченківський районний суд Києва 26 листопада перейде до розгляду по суті справи про зняття арештів із акцій Запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник одного з акціонерів "Мотор Січі" в суді, адвокат юридичної фірми Arzinger Олексій Задоєнко після оголошення судді про перенесення судового засідання.

«Ми продовжуємо стояти на позиції, що судове засідання через значний суспільний інтерес має бути максимально відкритим і доступним кожному громадянину України, кожному інвестору, тому ми подали клопотання про проведення онлайн відеотрансляції судового засідання в мережі Інтернет. Суд його задовольнив, але для технічної організації трансляції потрібен деякий час. У зв'язку з цим засідання відбудеться 26 листопада о 10:00», - сказав він.

Також Задоєнко нагадав, що арешт акцій "Мотор Січі" дуже згубно впливає на діяльність компанії, оскільки не можуть функціонувати органи компанії, не може нормальним чином перерозподілятися прибуток, не можуть прийматися важливі управлінські рішення в діяльності організації, а найголовніше – немає можливості вкладати нові інвестиції в розвиток "Мотор Січі".

"Важливим моментом також є те, що ні компанія, ні її посадові особи не мають статусу сторони в даному кримінальному провадженні. Вони не є ні підозрюваними, ні обвинуваченими, тому претензії до компанії абсолютно надумані", -зазначив Задоєнко, додавши, що не існує доказів будь-яких протизаконних дій, а якби вони дійсно були, то за три роки, очевидно, б вже комусь оголосили підозру.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського досягла домовленості з китайськими інвесторами, що представляють компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited, про співпрацю з розвитку українського авіабудування і безпосередньо запорізького підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ".

Зокрема, компанія DCH купує у китайської компанії більше 25% акцій акціонерного товариства "Мотор Січ".

Після оголошення цього рішення було накладено додатковий арешт на акції компанії. Акції компанії раніше заарештовувалися на вимогу СБУ в 2017, 2018 і 2020 роках.

Президент України Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Дениса Шмигаля проаналізувати ситуацію з продажем контрольного пакету акцій "Мотор Січі " в числі інших подібних підприємств і дати оцінку наслідкам цієї угоди для економічних інтересів України. Прем'єр-міністр, у свою чергу, в інтерв'ю «Радіо Свобода» закликав не політизувати ситуацію і вирішувати питання в судовому порядку.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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Автор: УНІАН