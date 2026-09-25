У Києві суттєво підвищили тарифи на воду, - КМДА

Загальний тариф на водопостачання та водовідведення на воду у Києві зріс удвічі.

У Києві встановили нові тарифи на постачання холодної води та водовідведення. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Для населення вартість послуги з постачання холодної води та водовідведення в Києві становитиме 63,79 грн/кубометр", - зазначили в КМДА.

При цьому там додали, що місто в координації з "Київводоканалом" забезпечить поступове приведення цін у відповідність до реальних витрат.

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У КМДА також вказали, що більшість водоканалів України вже збільшили тарифи на воду й водовідведення до позначки 90 грн за куб і більше. Однак там обіцяють, що тариф у майже 90 грн/куб. у Києві наразі для населення застосовуватись не буде.

Нагадаємо, що раніше загальний тариф на водопостачання та водовідведення у столиці становив 30,38 гривні за кубометр. Таким чином, новий тариф на воду у Києві зріс удвічі.

Тарифи на воду - головні новини

З 1 липня 2026 року у багатьох регіонах України суттєво зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. Тоді повідомлялося, що в деяких містах вартість цих послуг збільшилася вдвічі, а подекуди – навіть утричі.

3 вересня Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Рішення пояснювали зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів.

Раніше у "Київводоканалі" повідомляли, що попередній тариф, який був незмінним з 2022 року, покривав собівартість на виробництво послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення лише на 34%.

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