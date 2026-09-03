Тарифи на воду у столиці підвищать удвічі: рішення Київради

Зарплати працівників водоканалу є одними з найнижчих серед комунальних підприємств.

Київрада підтримала підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення до 63,79 гривні за кубометр. Рішення пояснюють зростанням вартості електроенергії, пального та реагентів. Про це пише "Суспільне" з посиланням на результати засідання міської ради.

Міський голова Віталій Кличко зазначив, що НКРЕКП рекомендувала підняти тариф ще у 2024 році, а нині тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують у різних регіонах. Він наголосив, що галузь водопостачання опинилася фактично на межі виживання.

"Запроваджувати економічно обґрунтовані тарифи для населення ми не будемо. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", – сказав Кличко.

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Заступник міського голови Петро Пантелєєв вважає, що таке рішення має навпаки стримати різке зростання вартості води для киян. За його словами, востаннє НКРЕКП рекомендувала тариф на рівні близько 90 гривень за кубометр. Він також зазначив, що зарплати працівників водоканалу є одними з найнижчих серед подібних комунальних підприємств.

"Якщо рішення не підтримати, юридичним наслідком може стати необхідність підвищення тарифу до економічно обґрунтованого рівня – близько 90 гривень за кубометр", – говорить Пантелеєв.

Він додав, що без додаткового фінансування підприємству буде складно працювати взимку, зокрема з огляду на наближення опалювального сезону.

Наразі загальний тариф на водопостачання та водовідведення у Києві становить 30,38 гривні за кубометр. Із них водопостачання – 16,16 гривні за кубометр, водовідведення – 14,22 гривні, обидві суми з ПДВ.

Тарифи на водопостачання - інші новини

Як писав УНІАН, з 1 липня у багатьох регіонах України істотно зросли тарифи на водопостачання та водовідведення. У деяких містах вартість цих послуг збільшилася вдвічі, а подекуди – навіть утричі.

Раніше у Київській міській державній адміністрації повідомили, що тариф на водопостачання та водовідведення для киян становитиме 63,79 гривні за кубометр.

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