Зазначається, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпін переглянуть досягнуту угоду.

Офіційні представники США і Китаю заявили, що узгодили рамкову угоду для відновлення торгового перемир'я і зняття обмежень Китаю на експорт рідкоземельних металів. При цьому немає жодних ознак міцного врегулювання торговельних протиріч.

Видання Reuters пише, що міністр торгівлі США Говард Лутник заявив, що рамкова угода "наповнює змістом" женевську домовленість про пом'якшення двосторонніх мит. За його словами, нова угода "збалансованим чином" зніме обмеження на експорт з Китаю рідкоземельних мінералів і магнітів, а також деякі з недавніх експортних обмежень США.

Зі свого боку віце-міністр торгівлі Китаю Лі Ченган заявив, що в принципі досягнута рамкова угода з торгівлі, яку буде представлено лідерам США і Китаю.

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У сторін є час до 10 серпня, щоб домовитися про більш всеосяжну угоду щодо пом'якшення торговельної війни, інакше мита підскочать з 30% до 145% з боку США і з 10% до 125% з боку Китаю.

Мінлива торговельна політика президента США Дональда Трампа спричинила хвилювання на світових ринках, призвела до хаосу у великих портах і коштувала компаніям десятки мільярдів доларів у вигляді упущеного виторгу і додаткових витрат.

Після досягнення рамкової угоди між США і Китаєм світові фондові ринки відновили втрати після "Дня визволення" Трампа і перебувають поблизу рекордних максимумів. Інвестори, які постраждали від попередніх потрясінь, обережно відреагували на угоду, й індекс MSCI за акціями Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії зріс на 0,57%.

При цьому в Китаї з'явилися ознаки ослаблення обмежень, оскільки кілька компаній заявили, що отримали ліцензії на експорт від китайської влади.

Торгові переговори США і Китаю

12 травня Вашингтон і Пекін домовилися про тимчасове зниження тарифів на 90 днів: США знизили мита зі 145% до 30%, а Китай - зі 125% до 10%. Незабаром американський президент звинуватив китайську сторону в порушенні "тарифного перемир'я".

5 червня лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США провели телефонну розмову на тлі зростання напруженості в торговельній війні між країнами.

9 червня стало відомо, щопредставники США і Китаю проведуть новий раунд торговельних переговорів у Лондоні. Американські переговорники прагнутимуть відновити постачання найважливіших мінералів.

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