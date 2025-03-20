Європейський комісар з торгівлі заявив, що американські чиновники хочуть почати переговори тільки після того, як набуде чинності новий пакет мит Трампа.

Представники Європейського союзу відкладають застосування заходів у відповідь на мита президента США Дональда Трампа на сталь і алюміній до середини квітня. Цей крок необхідний, щоб уточнити список товарів, які потраплять під удар, і дати більше часу для угоди зі США.

Видання The New York Times пише, що Єврокомісія вирішила, що всі контрзаходи, про які оголошували раніше, набудуть чинності в середині квітня, а не 31 березня.

"Це дає додатковий час для обговорень з адміністрацією США", - заявив прес-секретар Олоф Гілл.

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Євросоюз уже провів консультації з приводу конкретних товарів, на які буде накладено нові мита. До списку потрапило все - від спідньої білизни до соєвих продуктів і деталей машин.

Однак план Європи зустрів жорстку відсіч з боку Вашингтона, і європейським чиновникам повідомили, що переговори щодо запобігання мита почнуться не раніше квітня, за словами торгового комісара блоку.

За словами Гілла, мета відтермінування першої хвилі європейських контрмитних тарифів полягає в тому, щоб "знайти правильний баланс товарів, враховуючи інтереси виробників, експортерів і споживачів ЄС", залишаючись водночас відкритим для діалогу зі США.

Комісар ЄС з торгівлі Марош Сефчович заявив, що, на думку європейців, США планують запровадити додаткові мита 2 квітня і що представники адміністрації Трампа не хочуть вести переговори доти, доки про це не буде оголошено.

"Тільки тоді партнери зможуть приступити до можливих переговорів", - сказав він, додавши, що Євросоюз буде гнучко реагувати на нові заходи.

Мита Трампа - останні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив Європі ввести мита на імпорт сталі та алюмінію в розмірі 25%. У відповідь ЄС оголосив про мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів.

При цьому французьке шампанське та італійський сир парміджано - одні з європейських делікатесів, які опиняться під ударом, якщо Трамп запровадить мита на імпорт з ЄС.

Крім того, європейські винороби забили на сполох, бо зіткнутися з непомірними витратами, якщо Трамп введе 200% мита.

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