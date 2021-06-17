На базі спеціально створеного національного соцпорталу "Вільно" люди з інвалідністю зможуть знайти роботу за своїм уподобанням.

Міністерство соціальної політики розпочало впровадження пілотного проекту "Працюй вільно" для допомоги в працевлаштуванні людей з інвалідністю.

Як повідомили в прес-службі Мінсоцполітики, проект реалізується на базі спеціально створеного національного соціального порталу "Вільно".

Він стане комунікаційним майданчиком, де люди з інвалідністю зможуть знайти роботу за власним смаком, а роботодавці - проводити співбесіди в режимі онлайн, при необхідності - із сурдоперекладом, і знаходити кваліфікованих працівників. Портал має три основні складові: навчання, працевлаштування, інтерактивна карта доступності установ.

Також в рамках проекту працюватимуть програми адаптації навичок кандидата вимогам роботодавця. Пройшовши короткий навчальний курс, людина отримає мінімальний обсяг знань, достатній для початку роботи на новому місці.

"Повноцінне працевлаштування людей з інвалідністю на гідно оплачувані робочі місця є однією з головних наших завдань", - цитує прес-служба міністра соціальної політики Марину Лазебну.

За даними міністерства, сьогодні в Україні працює загалом близько 600 тис. людей з інвалідністю працездатного віку. При цьому могли б працювати ще понад 1,5 млн осіб з інвалідністю. Тобто майже для 60% гарантоване право на працю залишається з різних причин нереалізованим.

Читайте такожВ Україні змінять квоти на працевлаштування людей з інвалідністю: як це позначиться на роботодавцях

За словами Лазебної, соціально відповідальний бізнес зацікавлений у працевлаштуванні людей з інвалідністю, але часто не знає, де їх шукати, як адаптувати умови роботи до потреб людей з інвалідністю, як адаптувати їхні навички до своїх потреб.

"Міністерство соціальної політики розпочало із себе і запровадило спеціалізовану програму стажування для фахівців з інвалідністю, і перша людина у нас уже проходить стажування в юридичному департаменті. Я запропоную всім міністерствам і державним установам долучитися до цієї ініціативи", - зазначила міністр.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій