Китайський J-10C може виявитися значно дешевшим, ніж винищувачі МіГ-35 і Су-35.

Одразу після закінчення 12-денної війни з Ізраїлем Іран активізував перемовини щодо купівлі китайських винищувачів J-10C. Про це повідомляє "Коммерсант".

Переговори про придбання літаків тривали майже два десятиліття, але сторони не могли домовитися щодо оплати. Ще у 2015 році повідомлялося про підготовку до укладення твердого контракту на поставку партії до 150 літаків, однак далі розмов справа не дійшла.

Тепер, коли перевага Ізраїлю в небі стала очевидною, Тегеран хоче якомога швидше оснастити свої Військово-повітряні сили новими машинами. Нібито саме для цього глава іранського оборонного відомства бригадний генерал Азіз Насірзаде прибув на саміт ШОС у китайському місті Циндао.

Відео дня

Варто сказати, що після того як у червні США дозволили Китаю офіційно купувати нафту з Ірану без загрози введення санкцій, у Тегерана з'явився додатковий козир для нових перемовин про постачання літаків за рахунок нафтового бартеру.

Нагадаємо, про можливу закупівлю Іраном російських Су-35 УНІАН повідомляв на початку року. Кількості літаків тоді не називали.

Довідка УНІАН. Chengdu J-10 – легкий винищувач четвертого покоління, який має один двигун (російський Су-35 має два).

Chengdu J-10 - останні новини

Як повідомляли ЗМІ, ціна одного J-10C може становити 40-50 млн доларів. Це дуже мало, за мірками сучасних літаків. Для порівняння, ціна одного французького Dassault Rafale може становити сотні мільйонів доларів. Те саме стосується і Eurofighter Typhoon.

Раніше стало відомо, що J-10 пройшов бойове хрещення у війні проти Індії. Пакистанський пілот на останній модифікації літака нібито зміг збити французький Rafale. Для знищення цілі могли використати ракету класу "повітря-повітря" PL-15E, дальність якої становить 145 км. Це дуже хороший показник, який знаходиться на рівні останніх версій американської ракети AMRAAM.

Вас також можуть зацікавити новини: