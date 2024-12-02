Росіяни намагаються зробити дітей співучасниками загарбницької війни проти України.

Знаменитий дитячий табір відпочинку "Артек" в окупованому Криму росіяни перетворили на центр пропаганди та місце безоплатної дитячої праці. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, дітей змушують збирати безпілотники для вбивства українців, плести маскувальні сітки, робити окопні свічки і збирати кошти на медикаменти для "героїв СВО". Також у ЦНС кажуть, що днями артеківців змусили зібрати 223 кілограми оливок для потреб окупаційної армії.

"Такі "волонтерські" акції місцеві колаборанти проводять регулярно. На базі колись зразкового відпочинкового табору для дітей, кремлівські посіпаки створили ціле виробництво допомоги для армії РФ. Тут юні гості мають відробити обов’язкові трудові години. Не менше 6 годин у тиждень", – кажуть в ЦНС.

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У Центрі нацспротиву зауважують, що подібна практика залучення населення до підтримки путінської армії є досить поширеною на окупованих українських територіях. Це робиться зокрема і для того, аби виховати у молодого покоління лояльність до своїх поневолювачів, кажуть в ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях: останні новини

Як писав УНІАН, деякі українці добровільно повертаються на окуповані Росією території. Їхня кількість є предметом дискусій. Принаймні частина цих людей втомилися поневірятися у статусі ВПО і вирішили жити, хоч і під чоботом окупантів, але у власному житлі. Інші просто хочуть продати свою нерухомість і назавжди покинути ці території.

Також ми розповідали, що на окупованих територіях росіяни проводять власну мобілізацію. За словами заступника командира 3-ої ОШБр Максима Жоріна, росіяни діють дуже жорстко, і там "не вийде перекривати дороги ТЦК і записувати блоги-інструкції, як втекти від мобілізації".

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