Соціальні послуги будуть безкоштовно надаватися людям похилого віку та особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про реалізацію експериментального проекту з надання окремих соціальних послуг найбільш вразливим категоріям громадян, а саме особам, які через бойові дії або тимчасову окупацію опинилися в складних життєвих обставинах.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

Зазначається, що соціальні послуги надаватимуться у закладах охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики. Зокрема, серед таких закладів – окремі санаторії у Трускавці та Миргороді.

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В рамках реалізації експериментального проекту передбачено чотири соціальні послуги: надання притулку, підтримане проживання, стаціонарний догляд, соціальна адаптація.

"Ці послуги будуть безкоштовно надаватися літнім людям та особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, найбільш незахищеним громадянам буде гарантовано не тільки притулок, а й соціальна підтримка з урахуванням індивідуальних потреб", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні та допомога ВПО

Через повномасштабну війну мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Держава здійснює виплати ВПО. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, і 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес і статус ВПО, можуть отримати мікрогрант в 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

1 червня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати виплати можна без паспорта.

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