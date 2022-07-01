Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати виплати можна без паспорта.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зокрема, відтепер для цього можливо буде використати документи з додатку "Дія", зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.
"Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже", - пояснили в міністерстві.
Як повідомляв УНІАН, через початок повномасштабної війни мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям у важкій ситуації, держава здійснює виплати ВПО. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, та 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.
Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес та статус ВПО, можуть отримати мікрогрант у 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.