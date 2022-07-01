Відтепер для цього можливо буде використати документи з додатку "Дія", зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, відповідно до якої стати на облік внутрішньо переміщених осіб та почати отримувати виплати можна без паспорта.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зокрема, відтепер для цього можливо буде використати документи з додатку "Дія", зокрема єДокумент, або довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта до Державної міграційної служби.

"Мета — допомогти людям, які перемістилися із зони бойових дій та втратили документи. Державі не слід примушувати людей місяць чи два чекати на документи, вони мають одержувати допомогу вже", - пояснили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, через початок повномасштабної війни мільйони українців стали вимушеними переселенцями. Щоб допомогти людям у важкій ситуації, держава здійснює виплати ВПО. Грошова допомога становить 2000 гривень для здорових дорослих людей, та 3000 гривень на кожну дитину або дорослого з інвалідністю.

Члени сімей ветеранів бойових дій, які мають свій бізнес та статус ВПО, можуть отримати мікрогрант у 20 тисяч гривень для фінансування бізнесу.

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