Раніше пропонувалося реорганізувати Держсоцслужбу.

Кабінет міністрів прийняв рішення ліквідувати державну соціальну службу

Відповідну постанову було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду.

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Як сказано в пояснювальній записці до документа, тим самим уряд змінив механізм створення національної соціальної сервісної служби України – раніше пропонувалося реорганізувати Держсоцслужбу.

Хронологія подій

У червні 2020 року Міністр соціальної політики Марина Лазебна анонсувала створення національної соціальної сервісної служби на базі державної соціальної служби.

10 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України ліквідував державну службу зайнятості, передавши всі функції служби Міністерству соціальної політики.

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Автор: Дмитро Шварц