Єдина платформа з працевлаштування консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи.

В Україні створять єдину базу вакансій, яка буде містити пропозиції про роботу як від державного центру зайнятості, так і з найбільших сайтів із працевлаштування.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

Відповідний договір про співпрацю та інформаційну взаємодію підписали Державна служба зайнятості за участю Мінекономіки і 5 сайтів із пошуку роботи: robota.ua, work.ua, novarobota.ua, pidbir.com, grc.ua.

"Наповнення бази здійснюватиметься силами Державної служби зайнятості та агентств з пошуку роботи. Оновлення ресурсу - в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра економіки з питань цифрового розвитку Ігоря Дядюри, єдина платформа консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи.

"Ми локалізуємо максимум пропозицій на ринку праці та дані про кадровий потенціал на одному майданчику, що дозволить підприємцям швидко знайти працівників, а людям - роботу. Швидке працевлаштування українців відіграє провідну роль у відновленні економічної активності", - сказав Дядюра.

Зазначається, що сайти з пошуку роботи отримають доступ до даних Держслужби зайнятості та зможуть розміщувати інформацію про вакансії на своїх сайтах, що дасть змогу додатково інформувати українців про всі варіанти працевлаштування.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними кадрового порталу grc.ua, в Україні у квітні кількість відкритих вакансій зменшилася в 20 разів, якщо порівнювати з довоєнним періодом. Відкриваються вакансії переважно на заміну співробітників, які виїхали, або підприємства після релокації шукають працівників на новому місці.

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