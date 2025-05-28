У першому кварталі 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 нові квартири у житлових будинках. З них 8 462 – в одноквартирних будинках, ще 19 970 – у багатоквартирних, повідомляє Державна служба статистики.
Найбільше нових квартир зʼявилося у таких регіонах:
- Київській області – 5 472 одиниць;
- Києві – 4 076;
- Одеській області – 3 488;
- Львівській області – 3 076;
- Вінницькій області – 2 409.
При цьому найменше квартир було введено в експлуатацію у Херсонській - 16 одиниць, Донецькій - 40 одиниць, Миколаївській - 49 одиниць, Кіровоградській - 60 одиниць, а також в Сумській областях - 75 одиниць.
Зазначається, що загальна площа нових житлових будинків становила майже 2,3 млн квадратних метрів, з яких 1,15 млн квадратних метрів в одноквартирних будинках.
Крім того, серед регіонів найбільшу загальну площу нового житла зафіксовано у Київській області з показником в понад 444 тис. квадратних метрів. На другому місці Київ із загальною площею в понад 282 тис. квадратних метрів, а на третьому – Львівська область (більше 260 тис. квадратних метрів).
Ринок житла в Україні - останні новини
У першому кварталі 2025 року вартість купівлі житла в Україні суттєво зросла в порівнянні з аналогічним кварталом минулого року. Так, найбільше на первинному ринку подорожчали двокімнатні квартири.
Екс-президент Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрій Піта повідомляв, що найбільша активність на ринку житла спостерігається в західних та центральних регіонах України, тоді як на сході та півдні динаміка значно слабша.