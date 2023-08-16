Було деяке покращення у перші дні повномасштабної війни, але ситуація знову погіршилася.

Співзасновник "Нової Пошти" Володимир Поперешнюк заявив, що підприємцям і фермерам в Україні "закручують гайки".

"Будують нам нову Українську Радянську Соціалістичну Республіку 30-х років. У нас є своя індустріалізація, яка називається "Велике Відновлення", у нас є розкуркулювання фермерів - це те, що Гетманцев робить із ФОПами вже чотири роки. У нас є свої трудові табори, які нам планують робити. Те, що я бачу, нам постійно затискають гайки. Постійно. Було деяке покращення у перші дні війни, була атмосфера свободи, економічних "вольностей". Але щодня це закручується. Треба сказати, що радянська економіка не працює. І як би це не будували, все одно працюють підприємці. Нічого з цього не вийде", - заявив Поперешнюк під час конференції iForum в Києві.

Нова пошта - останні новини

Цього року "Нова пошта" відкрила низку відділень за кордоном. Зокрема, запрацювало відділення у столиці Польщі - Варшаві. У березні українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення в Литві. У червні компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у столиці Чехії Празі.

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